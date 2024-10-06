Как новый интерфейс сможет улучшить взаимодействие с ChatGPT

OpenAI представила новый интерфейс под названием Canvas, который позволяет пользователям работать с ChatGPT над написанием текстов и программированием в более интерактивном формате. Согласно информации, предоставленной ресурсом Engadget, Canvas предлагает уникальный подход к взаимодействию с ChatGPT. В этом интерфейсе пользователи могут открывать отдельное окно, которое работает параллельно с основным чатом. Это окно позволяет размещать текст или код, давая возможность акцентировать внимание на конкретных частях проекта. Такая структура упрощает процесс редактирования и улучшения материалов, что, в свою очередь, повышает продуктивность работы.

Кроме того, Canvas имеет возможность автоматически открываться в тех случаях, когда система выявляет, что его функционал может быть полезен. В настоящее время доступ к Canvas получили пользователи ChatGPT Plus и Team, а вскоре пользоваться новым интерфейсом смогут также подписчики Enterprise и Edu. OpenAI планирует обеспечить доступ к Canvas для всех пользователей ChatGPT Free после завершения бета-тестирования.

Этот инструмент делает ChatGPT похожим на другие AI-помощники, такие как Artifacts от Anthropic и модель Cursor, ориентированную на программирование. В целом, Canvas является важным шагом в развитии функционала искусственного интеллекта, обеспечивая пользователям удобные инструменты для совместной работы и творчества.