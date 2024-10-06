Уже четвертый месяц подряд модель электромобиля Xiaomi SU7 демонстрирует стабильный спрос, конкурируя с такими моделями, как Tesla Model 3 и Model Y.

Компания Xiaomi, известная в основном производством смартфонов, активно развивает свой бизнес в сфере электромобилей. Уже четвертый месяц подряд модель электромобиля Xiaomi SU7 демонстрирует стабильный спрос. В сентябре 2024 года было продано более 10 000 автомобилей, что подтверждает интерес потребителей к этому продукту.

С момента дебюта в апреле 2024 года Xiaomi SU7 быстро занял свою нишу на рынке электромобилей, конкурируя с такими моделями, как Tesla Model 3 и Model Y. Среди преимуществ этого авто — доступная цена, инновационные решения и широкий функционал, который привлекает внимание многих покупателей.

Компания продолжает наращивать продажи и уже планирует в октябре достичь показателя в 20 000 реализованных единиц. Такие амбициозные планы свидетельствуют о стремлении Xiaomi к лидерству на рынке электромобилей, особенно в сегменте доступных моделей среднего класса.

Одной из ключевых характеристик Xiaomi SU7 является большой запас хода. Согласно данным цикла CLTC, автомобиль может проехать до 800 км на одном заряде, что является значительным показателем для моделей в его ценовой категории.

Автомобиль оснащен несколькими режимами вождения, что позволяет адаптировать его к различным дорожным условиям и стилям вождения. Тормозная система Brembo обеспечивает высокую эффективность и надежность при торможении, что важно для безопасности. Кроме того, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды, что делает его конкурентоспособным по сравнению с другими электромобилями.