Нетаньяху высказался в грубой форме, комментируя предложение французского президента о прекращении поставок оружия, которое может быть использовано в боевых действиях на территории сектора Газа.

В ответ на резкие замечания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно президента Франции Эммануэля Макрона, Елисейский дворец выступил с защитой французского лидера. По информации ТАСС, ссылающегося на AFP, Нетаньяху чрезмерно остро отреагировал на предложение Макрона о прекращении поставок оружия, которые могут быть использованы в конфликте в секторе Газа.

Представитель Елисейского дворца отметил, что «высказывания, которые противоречат духу дружбы между Францией и Израилем, являются чрезмерными». В администрации президента Франции также подчеркнули, что Париж остается верным союзником Израиля, несмотря на существующие разногласия.

Ранее Макрон призвал к прекращению военной помощи Израилю. Нетаньяху, в свою очередь, охарактеризовал слова французского лидера как «позор», утверждая, что Израиль способен одолеть всех противников даже без поддержки западных стран.



Кроме того, президент Франции прокомментировал ситуацию в Ливане, отметив, что важнейшей задачей на данный момент является недопущение эскалации конфликта. «Ливан не должен стать еще одной Газой», — подчеркивал он, акцентируя внимание на важности стабильности в этом регионе.