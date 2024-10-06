Gemini Live создан для того, чтобы заменить Google Assistant и интегрируется с другими приложениями Google.

Компания Google объявила о намерении добавить поддержку 40 новых языков в свой разговорный искусственный интеллект Gemini Live. Это обновление стало ожидаемым шагом для расширения возможностей искусственного интеллекта, хотя точные языки, которые будут поддерживаться, пока не раскрыты. В настоящее время Gemini Live поддерживает лишь ограниченное количество языков, среди которых английский, немецкий, испанский, французский и португальский.

Стоит отметить, что недавно Google объявила о доступности Gemini Live для всех пользователей Android. Ранее этот сервис был доступен только на смартфонах Pixel 9 и для подписчиков Google One AI Premium. Теперь, благодаря новым обновлениям, технология становится доступной для широкой аудитории.

Gemini Live создан с целью заменить Google Assistant. Этот искусственный интеллект интегрируется в различные приложения Google. Среди новых функций — возможность общаться на двух языках одновременно. Кроме того, Gemini может автоматически "извлекать" письма из Gmail и вносить в них продиктованные изменения. Также пользователи могут планировать события в календаре и получать напоминания, что делает этот искусственный интеллект незаменимым помощником в повседневной жизни.