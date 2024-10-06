Эта функция обеспечит пользователям доступ к их любимой музыке даже в тех ситуациях, когда интернет-соединение отсутствует или нестабильно, что сделает прослушивание более удобным и непрерывным.

Компания Spotify продолжает расширять функционал своего музыкального сервиса, на этот раз представляя новую функцию под названием Offline Backup. Она создана, чтобы обеспечить пользователям доступ к их любимым трекам даже в тех случаях, когда интернет-соединение отсутствует или оно нестабильно. Эта функция уже доступна для подписчиков Premium.



Основная идея функции Offline Backup заключается в автоматическом сохранении музыки, которую пользователь прослушивал в последнее время. Это означает, что пользователи могут больше не беспокоиться о том, чтобы заранее загружать песни перед поездками или прогулками в местах, где интернет-соединение может отсутствовать.



Функция создает уникальный офлайн-плейлист для каждого пользователя. Она учитывает очередь песен, которые планируются для прослушивания, а также треки, которые уже неоднократно воспроизводились, и сохраняет их для доступа в офлайн-режиме. Плейлист будет постоянно обновляться в зависимости от того, какую музыку слушает пользователь, то есть с каждым новым прослушиванием он будет пополняться актуальными треками.



Новая функция Offline Backup начнет внедряться уже на этой неделе и будет доступна пользователям как на iOS, так и на Android. Кроме того, функция также станет доступной для Android Auto и Apple CarPlay.



Однако пока не уточнено, будет ли функция сразу доступна во всех странах. Для того чтобы Offline Backup работала должным образом, пользователям необходимо активировать опцию "Доступ в режиме офлайн" в настройках экономии трафика приложения.