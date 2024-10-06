Google начинает тестирование функции, позволяющей пользователям различать проверенные и неподтвержденные веб-сайты.

Google недавно начал тестирование новой функции верификации веб-сайтов, направленной на защиту пользователей от поддельных и мошеннических интернет-ресурсов. Согласно информации издания *The Verge*, нововведение уже заметили некоторые пользователи: в результатах поиска рядом с названиями компаний появились галочки, подтверждающие, что эти сайты прошли процесс проверки и являются официальными.

Когда пользователь наводит курсор на верификационную галочку, отображается короткое сообщение, которое гласит: "Это маркировка свидетельствует о том, что этот бизнес является тем, за кого себя выдает". Цель этой функции заключается в снижении риска попадания на поддельные веб-сайты и повышении прозрачности и надежности результатов поиска.



Идея подобной верификации не нова для Google. В уже существующем сервисе электронной почты Gmail работает аналогичная технология под названием Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Этот механизм позволяет компаниям после прохождения определенной процедуры верификации добавлять галочку рядом со своим именем в входящих письмах пользователей.

В настоящее время эксперимент с верификационными галочками охватывает лишь ограниченное количество пользователей и веб-сайтов, и Google пока не объявила об официальном внедрении этой функции. Кроме того, компания не предоставила никакой информации о том, произойдет ли полное развертывание этой технологии.