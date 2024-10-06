Как внедрение собственного 5G-модема и улучшенной камеры повлияет на комфорт использования устройства?

В отличие от своего предшественника, iPhone SE 4 получит совершенно новый внешний вид. Если раньше модель SE сохраняла дизайн iPhone 8, то теперь она будет больше походить на iPhone 14, имея более современный внешний облик. iPhone SE 4 будет оснащён OLED-дисплеем с вырезом в верхней части экрана и разрешением 1170x2532 пикселя. Дисплей на OLED позволит улучшить качество изображения, обеспечивая яркие цвета и глубокий чёрный цвет. В то же время, функция Dynamic Island останется эксклюзивной для более дорогих моделей.



Ещё одним важным изменением станет внедрение технологии Face ID. Это означает, что пользователи смогут использовать распознавание лица для разблокировки телефона и подтверждения операций. Кроме того, новый iPhone SE будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. Также, как и в базовой модели iPhone 16, iPhone SE 4 получит чип SoC с 5-ядерным графическим процессором.

Что касается камер, новый iPhone SE 4 получит такие же камеры, как и iPhone 15 и 15 Plus. Основной сенсор будет 48-мегапиксельным, а фронтальная камера — 12-мегапиксельной. Однако, в отличие от более дорогих моделей, SE 4 не будет оснащён ультраширокоугольной или телеобъективной камерой. Это означает, что функциональность будет ограниченной, но при этом 48-мегапиксельный сенсор позволит делать снимки с 2-кратным "оптическим" зумом, обеспечивающим приближение без потери качества.

Одной из главных инноваций, которая выделяет iPhone SE 4 среди других моделей, является первый собственный 5G-модем от Apple. После приобретения подразделения по разработке модемов у Intel в 2019 году, компания работала над созданием собственного решения. Модем, под кодовым названием "Centauri", будет поддерживать не только 5G, но и другие беспроводные технологии, такие как Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Согласно предварительным данным, iPhone SE 4 будет представлен весной 2025 года. Текущая модель iPhone SE имеет стоимость от $429, но аналитики предполагают, что новая модель будет несколько дороже, учитывая значительные улучшения. Ожидается, что цена нового SE может варьироваться от $459 до $499.