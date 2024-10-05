Сборная Пакистана по футболу отказалась от товарищеского матча с Россией из-за недостатка времени для подготовки. Какие последствия это решение может иметь для российской команды в свете текущих санкций и отсутствия соперников?

Сборная Пакистана по футболу приняла решение отказаться от проведения товарищеского матча с российской командой в октябре. Эта информация была озвучена менеджером по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммадом Яшалом Мажаром. Причинами такого решения стали недостаток времени для подготовки команды, сложность в назначении арбитров и логистические проблемы.

ПФФ предложила перенести матч на ноябрь, когда проходит официальное окно ФИФА, и направила запрос в Российский футбольный союз (РФС) для согласования новой даты и места проведения встречи. На данный момент пакистанская федерация ожидает ответа от российских коллег.

Национальная сборная России, под руководством Валерия Карпина, начинает свой сбор 7 октября. Однако у команды еще нет запланированных соперников для товарищеских матчей. Это создает дополнительные сложности в подготовке к будущим соревнованиям.

Ситуация осложняется тем, что российская команда уже столкнулась с серьезными проблемами в международных турнирах из-за санкций, введенных ФИФА и УЕФА. Эти ограничения привели к тому, что российская сборная пропустила несколько крупных событий, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года, прошедший в Германии.

Таким образом, решение пакистанской стороны не только затрудняет планы российской команды, но и негативно сказывается на их подготовке к будущим турнирам. Отсутствие товарищеских матчей может привести к нехватке игровой практики для игроков, что в свою очередь может отразиться на выступлениях сборной на международной арене. Федерация будет стремиться найти новых соперников для подготовки к предстоящим играм, чтобы улучшить шансы команды на успех в будущих соревнованиях.