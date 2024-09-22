Гарантия предлагает защиту от повреждений водой, бесплатную замену экрана и задней панели, а также пятилетнюю гарантию на аккумулятор и возможность замены устройства в течение года без ремонта.

Xiaomi анонсировала новую программу гарантийного обслуживания для будущих моделей смартфонов серии Redmi Note 14 Pro и Pro+, названную «Гарантия Кинг-Конг». Эта программа предлагает ряд уникальных преимуществ, которые делают её особенно выгодной для пользователей.





Ключевой особенностью программы является годовая защита от случайного попадания воды, что редко встречается в стандартных гарантийных предложениях. Кроме того, в течение первого года владельцы смартфонов смогут бесплатно заменить повреждённый экран. Подобное предложение распространяется также на заднюю крышку устройства.





Одним из самых заметных преимуществ программы стала пятилетняя гарантия на аккумулятор. Если за этот период его ёмкость уменьшится до менее чем 80%, или возникнут другие проблемы с его производительностью, компания обязуется заменить аккумулятор без дополнительных затрат.





Ещё одним важным пунктом является услуга «365 дней замены без ремонта», что означает, что при аппаратных неисправностях в течение первого года пользователю сразу предоставят новое устройство вместо проведения ремонта. Однако для активации этой услуги может потребоваться дополнительная оплата в размере 595 юаней (около 85 долларов США).





Более детальная информация о смартфонах Redmi Note 14 Pro, а также подробности о новой программе гарантийного обслуживания будут представлены на следующей неделе в рамках официального релиза этих устройств.