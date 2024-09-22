Пластырь, названный AMOS, обладает уникальными адгезивными свойствами и не вызывает раздражения кожи. Он изготовлен с помощью 3D-печати и включает микроскопические присоски и каналы для вывода влаги.

Исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии разработали новый вид пластыря, вдохновлённый механикой осьминогов. Этот инновационный клейкий материал не вызывает раздражения кожи и надёжно фиксируется на ней, обеспечивая высокий уровень сцепления.

Разработка пластыря началась с использования 3D-печати, основанной на стереолитографии. Эта технология предполагает селективное облучение смолы ультрафиолетовым лазером. После формирования основы на неё был нанесён биосовместимый полимер (PDMS). В результате отверждения получалась прочная и эластичная структура с микроскопическими присосками и тонкими каналами, направленными к краям.

Пластырь, названный AMOS, уверенно прилипает к коже, создавая небольшой вакуум под каждой присоской, что подтверждает его адгезивные характеристики. Он легко и безболезненно удаляется, а каналы способствуют выводу влаги, позволяя коже дышать.

В ходе испытаний AMOS был оснащён электродами для электроэнцефалографии (ЭЭГ) и прикреплён к коже добровольца во время тренировки на велотренажёре. Пластырь обеспечивал высокоточные показания ЭЭГ, не вызывая дискомфорта. В будущем эту технологию можно будет активно использовать в устройствах для мониторинга здоровья и диагностики.