В коллекцию входят консоли и аксессуары с ретро-дизайном, однако цена пока не раскрыта. PS5 Pro в этой версии будет выпущена ограниченным тиражом в 12 300 экземпляров. Предзаказы начнутся 26 сентября, а продажи — 21 ноября.

В честь 30-летия выпуска первой PlayStation компания Sony представила ограниченную серию устройств, выполненных в ретро стиле. Такое значимое событие не могло остаться без внимания, и компания выпустила коллекцию, которая включает консоли и аксессуары. В набор вошли PlayStation 5 Digital, PlayStation 5 Pro, PlayStation Portal, а также контроллеры DualSense и DualSense Edge.



Точная стоимость коллекции пока остаётся неизвестной. Sony сохраняет интригу, но уже известно, что тираж PS5 Pro в этой версии составит всего 12 300 экземпляров. Учитывая высокий спрос на PlayStation 5, можно предположить, что эта партия будет распродана очень быстро, что делает эти устройства настоящей находкой для коллекционеров.



Предварительные заказы на эксклюзивные устройства откроются 26 сентября, а сами продажи начнутся 21 ноября. В комплекте с консолью также будут постер и значок, что придаёт лимитированной версии дополнительную ценность.