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Nata15
OPPO Find X8 сравнили с iPhone 16
В материале сравниваются дизайн и характеристики Find X8 и iPhone 16 Pro, упоминается плоский экран OPPO, кнопка камеры и поддержка магнитной беспроводной зарядки. Также сообщается о возможностях нового процессора и телеобъектива.

В день старта продаж новых моделей iPhone компания OPPO решила привлечь внимание к своему грядущему флагману. Директор по продуктам OPPO, Пит Лау, поделился первой реальной фотографией смартфона Find X8, сравнив его с iPhone 16.

На снимке вверху представлен iPhone 16 Pro, а ниже находится OPPO Find X8. Оба устройства имеют очень узкие рамки, и сложно сказать, у какого из них они меньше. Примечательно, что экран нового флагмана OPPO плоский, без боковых изгибов, однако пока неясно, будет ли эта характеристика присуща всем моделям серии Find X8.Согласно предварительной информации, OPPO Find X8 будет иметь кнопку камеры, схожую с той, что используется в новых iPhone. Кроме того, ожидается поддержка магнитной беспроводной зарядки, что также характерно для продукции Apple. По слухам, флагман OPPO оснастят новым процессором MediaTek Dimensity 9400, а старшая версия, вероятно, получит телеобъектив с 10-кратным оптическим увеличением.Китайский инсайдер Digital Chat Station недавно сообщил, что серию OPPO Find X8 представят 21 октября, всего через месяц.

#новости
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> оно научилось делать скриншоты.не прошло и пару лет всего Потрясающий скачок в развитии.
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John Doe
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John Doe
22:58
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Игорь Быков
22:52
Качественные это более менее брендовые устройства, типа baseus, ugreen, keyron, anker, у которых есть какая то репутация, и которые не в подвале дядюшки ляо, дети за миску риса собирали.
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Валентин Оскарев
22:44
Ты мой брат..
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