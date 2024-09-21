Компания SOLiDIFY недавно представила новый прототип твердотельной батареи с впечатляющей плотностью энергии в 1070 Втч/л.

Компания SOLiDIFY недавно представила новый прототип твердотельной батареи с впечатляющей плотностью энергии в 1070 Втч/л, что на 25% выше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях. Этот прорыв стал возможен благодаря инновационной технологии затвердевания жидкости, которая позволила создать эффективную структуру батареи.

Основой разработки является полимеризованная ионная жидкость с легирующими компонентами, которая служит твердым электролитом толщиной всего 50 микрометров. Этот электролит расположен между двумя основными элементами: с одной стороны находится композитный катод с высокой ёмкостью, с другой — тонкий литий-металлический анод. Это уникальное сочетание позволяет значительно сократить время зарядки батареи до трех часов, что является выдающимся показателем для подобных устройств. Однако срок службы прототипа на данный момент составляет всего 100 циклов зарядки, что в 20 раз меньше, чем у существующих аналогов.

Цена новых батарей предполагается на уровне 167 долларов за единицу, что немного превышает среднюю стоимость литий-ионных аккумуляторов, которая составляет около 140 долларов. Тем не менее, у этой технологии есть огромный потенциал, и главной задачей для компании остается увеличение долговечности батареи, что сделает её более конкурентоспособной на рынке.

Этот прототип может стать важным шагом вперёд в области аккумуляторных технологий, сочетая высокую плотность энергии с повышенной мощностью, открывая новые возможности для электромобилей и других устройств, нуждающихся в эффективных решениях для хранения энергии.