Из-за высоких частот спутниковых сигналов телескопы теряют способность улавливать слабые космические сигналы, что вызывает обеспокоенность учёных. Спутники также засоряют земную орбиту, и несмотря на обещания SpaceX улучшить ситуацию, проблема усиливается с каждым новым запуском.

Астрономы испытывают серьёзные опасения по поводу новых спутников системы Starlink, которые разработаны компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Согласно последнему исследованию, проведённому Нидерландским институтом радиоастрономии (ASTRON), эти спутники не только засоряют земную орбиту, но и значительно мешают работе радиотелескопов, затрудняя наблюдения за космосом.



Основная проблема заключается в том, что новое поколение спутников Starlink работает на более высоких частотах для передачи сигналов. Это приводит к тому, что радиотелескопы фактически утрачивают способность видеть многие астрономические объекты, так как мощные сигналы спутников заглушают слабые сигналы из глубин космоса. Яркость спутников Starlink заметно превышает яркость других астрофизических объектов, что серьёзно усложняет научные наблюдения.



Директор ASTRON Джессика Демпси подчёркивает, что с каждым новым запуском на орбите остаётся всё меньше свободного пространства для проведения наблюдений без помех. Особенно тревожно то, что SpaceX продолжает регулярно выводить на орбиту новые спутники — примерно 40 устройств каждую неделю. Несмотря на заверения Илона Маска о том, что компания старается уменьшить негативное влияние спутников Starlink на астрономические исследования и модернизирует оборудование, реальная ситуация показывает обратное. С каждым новым запуском проблема только усугубляется, вызывая серьёзное беспокойство среди учёных.



Астрономы предупреждают, что если эта тенденция сохранится, это может значительно замедлить прогресс в изучении космоса, поскольку радиотелескопы являются ключевыми инструментами для получения данных о вселенной.