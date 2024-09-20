Устройство работает в экстремальных условиях, поддерживает спутниковую связь в зонах без мобильной сети и может использоваться для отправки сигнала SOS. Отличается прочностью, водонепроницаемостью и длительным временем работы от батареи.

Компания Garmin представила новое устройство в своей линейке inReach — спутниковый коммуникатор Messenger Plus. Это первая модель бренда, способная отправлять текстовые сообщения, фотографии, аудиозаписи и данные о местоположении из любой точки мира.



Устройство заключено в прочный водонепроницаемый корпус (стандарт IPX7), что позволяет ему работать в экстремальных условиях и оставаться надежным даже в чрезвычайных ситуациях. Messenger Plus может работать автономно или быть подключен к смартфону через приложение.

Благодаря спутниковой связи устройство работает в местах, где отсутствует мобильная сеть, позволяя пользователям обмениваться сообщениями, делиться аудиозаписями, изображениями, координатами или отправлять сигнал SOS. В чрезвычайных ситуациях активируется Garmin Response — круглосуточный международный центр координации спасательных операций. Важная информация отображается на 1,08-дюймовом экране.



Messenger Plus выделяется своей прочностью и длительным временем работы от аккумулятора. По заявлению Garmin, устройство может работать до 600 часов при отправке сообщений или обновлении данных о местоположении каждые 10 минут, а в некоторых случаях заряда батареи может хватить на год.



Устройство уже доступно на сайте Garmin по цене 500 долларов.