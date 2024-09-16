Статья сообщает о том, что компания Apple увеличила стоимость замены аккумулятора для моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 20%, доведя её до $119.

Компания Apple повысила расценки на замену аккумулятора для моделей Айфон 16 Pro. Согласно данным с официального сайта компании, теперь стоимость замены батареи для Айфон 16 Pro и 16 Pro Max составляет $119 в США. Это на 20% дороже, чем предыдущая цена в $99 для моделей Айфон 15 Pro и 15 Pro Max. В указанную сумму входят как цена новой батареи, так и услуги по замене в официальных магазинах Apple Store. При этом в авторизованных сторонних сервисных центрах стоимость может отличаться.



Для стандартных моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus замена аккумулятора осталась по-прежнему $99.



Пользователи, которые имеют подписку AppleCare+, могут заменить аккумулятор на iPhone 16 Pro без дополнительной оплаты, если емкость батареи упала ниже 80% от первоначальной.



Это уже второе повышение цен на замену аккумулятора за последнее время: ранее стоимость замены увеличилась с $69 до $99 для моделей iPhone 14.