Устройство имеет ёмкость 10 000 мАч, поддерживает быструю зарядку для различных гаджетов и позволяет заряжать два устройства одновременно. Power Bank также оснащён дисплеем, показывающим уровень заряда, и поддерживает несколько технологий быстрой зарядки.

Xiaomi показала новый портативный аккумулятор мощностью 165 Вт, отличающийся компактным дизайном, а также встроенным кабелем USB-C. Устройство имеет ёмкость 10 000 мАч, что позволяет заряжать современные смартфоны и ноутбуки с высокой скоростью. Например, смартфон Xiaomi Mix Fold 4 можно зарядить от 0 до 100% больше одного раза, iPhone 15 Pro Max — почти дважды, а Xiaomi 14 Pro — около 1,8 раза.



Главной особенностью новинки является возможность одновременной зарядки двух устройств. Для этого предусмотрен встроенный кабель USB-C, который поддерживает мощность до 120 Вт, и дополнительный порт USB-C с мощностью до 45 Вт. Это делает устройство удобным для использования в любых условиях, так как оно подходит для зарядки не только смартфонов, но и ноутбуков, планшетов и других гаджетов.



Power Bank поддерживает несколько популярных технологий быстрой зарядки, включая PD 3.0, QC 3.0, PPS и Apple 2.4. В частности, заявлено, что новинка может зарядить Apple MacBook Pro 2021 до 23% и Redmi Book 2024 до 28% всего за 30 минут.



Для быстрого восстановления заряда самого аккумулятора Power Bank поддерживает входную мощность до 90 Вт. Это позволяет зарядить его на 55% всего за 15 минут.



Устройство оснащено небольшим дисплеем на корпусе, который показывает текущий уровень заряда. На данный момент Power Bank доступен для предзаказа в Китае, информации о глобальных продажах пока не поступало.