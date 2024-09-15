Статья сообщает, что графический процессор Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max показывает более высокую производительность по сравнению с GPU чипа M1, который был выпущен в 2020 году.

Недавние результаты тестирования графического процессора A18 Pro показывают его превосходство над предыдущей моделью A17 Pro и сравнимость с чипом M1, который был представлен четыре года назад. Несмотря на то что Apple сохранила одинаковое количество ядер CPU и GPU в чипах A18 Pro и A17 Pro, новый процессор, используемый в моделях 16 Pro и 16 Pro Max, показывает явные улучшения в производительности по сравнению с предшественником.



Последние результаты тестов GPU подтверждают, что A18 Pro обеспечивает на 18% лучшую производительность по сравнению с A17 Pro, несмотря на одинаковое количество ядер GPU в обоих чипах. Это свидетельствует о том, что архитектурные улучшения в A18 Pro оказали значительное влияние на результаты тестирования.



Особое внимание следует уделить тому, что A18 Pro поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, чего нет у чипа M1. В тестах трассировки лучей A18 Pro показывает улучшение на 200% по сравнению с A17 Pro. Это делает его более эффективным для задач, требующих высоких вычислительных мощностей в области графики.



Сравнение результатов тестирования Geekbench 6 Metal показывает, что чип M1 набирает 32,532 балла, в то время как A18 Pro достигает 32,997 баллов. Хотя A18 Pro немного быстрее, разница между этими результатами незначительна и может быть обусловлена погрешностью тестирования. Таким образом, оба чипа показывают схожие результаты в тестах Metal.



Ожидается, что улучшенная производительность A18 Pro окажет влияние на игровую производительность Айфон 16 Pro и 16 Pro Max. Предыдущие модели iPhone с чипом A17 Pro уже показывали отличные результаты в играх, и новый процессор, вероятно, обеспечит еще более высокие частоты кадров и стабильную производительность благодаря улучшенной системе охлаждения в этих моделях.



В целом, A18 Pro представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с A17 Pro, предлагая улучшенные характеристики и поддержку новых технологий, что делает его более мощным и универсальным чипом для современных смартфонов.