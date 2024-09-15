Статья рассказывает о задержках поставок смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, вызванных высоким спросом. Из-за этого сроки доставки некоторых моделей были перенесены на октябрь, в то время как другие устройства, такие как iPhone 16 и iPhone 16 Plus, будут доставлены вовремя.

Недавно компания Apple начала принимать предварительные заказы на новую серию смартфонов iPhone 16, которая сразу же вызвала значительный интерес среди покупателей. Изначально было запланировано, что поставки начнутся 20 сентября, но из-за высокого спроса сроки доставки некоторых моделей были изменены.



Модель Айфон 16 Pro Max оказалась наименее доступной для предзаказа. В результате ограниченной доступности, поставки этой версии были перенесены на следующий месяц. На данный момент нет ни одной доступной модели Pro Max, вне зависимости от цвета или объема памяти, которая могла бы быть доставлена к дате первоначального запуска.



Что касается модели Айфон 16 Pro, то некоторые её версии всё ещё могут быть доставлены 20 сентября. Однако это зависит от выбранного цвета корпуса и объёма памяти устройства. Например, модели с объемом памяти 512 ГБ были распроданы быстрее других.



Модели Айфон 16 и iPhone 16 Plus остаются в наличии в достаточном количестве, и их поставки будут произведены в указанные сроки, без задержек.



Среди цветов наибольшей популярностью пользуется черный вариант (Black titanium), хотя новый цвет "desert titanium" также привлекает внимание и пользуется хорошим спросом.