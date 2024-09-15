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Nata15
FDA одобрило первый софт для слуховых аппаратов, его можно использовать с наушниками AirPods Pro
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый софт для слуховых аппаратов, который можно использовать с наушниками AirPods Pro от компании Apple. Это программное обеспечение позволит превращать AirPods Pro в слуховой аппарат без рецепта, что улучшит доступность слуховой помощи для людей с лёгкими и умеренными нарушениями слуха.

12 сентября 2024 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый софт для слуховых аппаратов, который можно использовать с наушниками AirPods Pro от компании Apple. Это обновление станет доступным для пользователей AirPods Pro 2 в более чем 100 странах и регионах этой осенью.

Apple анонсировала, что с помощью нового программного обеспечения AirPods Pro 2 смогут превратиться в персонализированный слуховой аппарат. Обновление будет усиливать определённые звуки в реальном времени, включая речь и окружающие звуки, что поможет пользователям лучше воспринимать звуковую информацию.

По данным FDA, новый софт предназначен для людей старше 18 лет с лёгкими и умеренными нарушениями слуха. Он позволит использовать AirPods Pro в качестве слухового аппарата без необходимости получения рецепта или консультации с аудиологом.

Согласно статистике, более 30 миллионов взрослых в США испытывают проблемы со слухом, которые могут быть вызваны старением, воздействием громких звуков, медицинскими состояниями и другими факторами. Одобрение данного программного обеспечения способствует улучшению доступности и приемлемости слуховой помощи.

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