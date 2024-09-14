Статья рассказывает о том, что компания Meta возобновит использование публичных данных, размещённых взрослыми пользователями Facebook и Instagram в Великобритании, для обучения своих моделей искусственного интеллекта, после временной приостановки из-за требований регуляторов.

Компания Meta Platforms возобновит использование публичного контента, размещённого взрослыми пользователями Facebook и Instagram в Великобритании, для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Этот процесс был временно приостановлен из-за требований регуляторов, но теперь Meta готова вернуться к этой практике, внеся необходимые изменения в свои подходы.



Собираемый контент включает в себя общедоступные публикации, такие как фотографии, подписи к ним и комментарии. При этом компания подчёркивает, что в обучение не будут включены личные сообщения и данные пользователей младше 18 лет. Meta объясняет, что её цель — использовать эти данные для улучшения генеративных моделей ИИ, которые смогут лучше анализировать и обрабатывать информацию.



В июне этого года Meta приостановила свои планы по использованию данных пользователей в Европе после вмешательства ирландского регулятора по защите данных, который потребовал задержки в запуске программы. Компания также получила рекомендации от Управления комиссара по информации Великобритании (ICO), с которым она начала сотрудничество, чтобы прояснить правовые и этические вопросы, связанные с использованием данных для обучения ИИ. В Meta отметили, что взаимодействие с ICO помогло им добиться большей ясности и уверенности в реализации проектов по искусственному интеллекту в Великобритании.



В ближайшие недели пользователи Facebook и Instagram в Великобритании начнут получать уведомления внутри приложений, в которых будет подробно разъяснено, каким образом их данные могут быть использованы для обучения ИИ. Также будет предоставлена возможность возразить против такого использования своих данных. ICO отметил, что Meta упростила процедуру подачи возражений и продлила сроки, в течение которых пользователи могут это сделать.



Ранее планы Meta столкнулись с критикой со стороны группы NOYB, защищающей права пользователей, которая призвала европейские надзорные органы остановить использование контента социальных сетей для таких целей, указывая на недостаточную прозрачность компании в вопросах уведомления пользователей и соблюдения норм конфиденциальности.