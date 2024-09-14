Эта новая память обеспечит более высокую плотность хранения, улучшенную производительность и значительное снижение стоимости SSD.





Компания Samsung недавно объявила о начале массового производства флеш-памяти V9 QLC NAND девятого поколения. Это важное событие в мире твердотельных накопителей (SSD), поскольку новая память обещает более высокие скорости, увеличенную плотность хранения и сниженные затраты. Внедрение этой технологии приближает Samsung к созданию доступных и высокопроизводительных решений для хранения данных как для обычных пользователей, так и для корпоративного сегмента.

Флеш-память V9 QLC была создана с использованием передовой технологии Can Hole Etching, что позволяет Samsung достичь рекордного количества слоёв — 280 — благодаря использованию конструкции с двойной укладкой. Этот подход значительно увеличивает плотность хранения, делая V9 QLC на 86% плотнее по сравнению с предыдущим поколением QLC V-NAND.

Кроме того, Samsung внедрила такие инновации, как Designed Mold и Predictive Program, которые увеличили ёмкость хранения данных на 20% и повысили производительность ввода/вывода на 60%. Одним из значительных достижений в V9 QLC стало уменьшение энергопотребления. Благодаря технологии Low-Power Design Samsung смогла снизить рабочее напряжение ячеек NAND, что привело к снижению потребления энергии на 30% при чтении данных и на 50% при записи.

Samsung планирует использовать флеш-память девятого поколения QLC в различных продуктах, начиная от стандартных потребительских SSD и заканчивая решениями Universal Flash Storage (UFS) для мобильных устройств. Также новая V9 QLC будет предлагаться как серверные SSD для облачных провайдеров, что подчёркивает её универсальность и широкие возможности использования в разных отраслях.

280-слойная V9 QLC устанавливает новые стандарты в отрасли. Плотность хранения данных составляет 19,5 Гбит на квадратный миллиметр, что значительно превосходит конкурентов, таких как YMTC с их 232-слойной QLC плотностью 20,63 мм2. Новый накопитель от Samsung почти на 50% плотнее ближайшего аналога, что позволяет значительно увеличить объём хранения при меньших физических размерах. Кроме того, производительность V9 QLC выше на 33% по сравнению с решениями конкурентов, достигая скорости 3,2 Гбит/с.

Благодаря технологическим усовершенствованиям и повышению эффективности, Samsung намерена снизить стоимость SSD почти на 50%. Это снижение цены не скажется на производительности: ожидается, что V9 QLC будет работать на уровне более дорогих накопителей, использующих память TLC (Triple-Level Cell).