Netflix анонсировала, что в ближайшее время прекратит поддержку операционных систем iOS 16 и iPadOS 16. Для продолжения использования мобильного приложения Netflix пользователям потребуется обновленная версия операционной системы. Это решение затронет владельцев ряда старых устройств, которые больше не будут получать обновления и исправления ошибок.



В список устройств, которые перестанут поддерживаться, входят iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также iPad Pro первого поколения и iPad пятого поколения. Эти модели не поддерживают iOS 17 или iPadOS 17, что делает их несовместимыми с новыми версиями приложения Netflix. Несмотря на это, пользователи смогут продолжать использование текущей версии приложения на этих устройствах, однако они не смогут воспользоваться новыми функциями, которые будут доступны на более новых версиях iOS и iPadOS.



Тем не менее, доступ к Netflix через веб-браузер останется доступным для всех пользователей, независимо от версии операционной системы.



Информация о предстоящих изменениях была обнаружена в коде приложения Netflix одним из авторов MacRumors, Аароном Перрисом. Хотя точная дата прекращения поддержки пока не установлена, предполагается, что это произойдет в ближайшее время.