Google представила Android 15 QPR1 Beta 2, новую бета-версию операционной системы, которая подходит для смартфонов Pixel. Это квартальное обновление предлагает ряд новых функций и улучшений по сравнению с предыдущими версиями, а также обладает большей стабильностью по сравнению с месячными патчами. Ожидается, что финальная версия ОП будет доступна в декабре.



Одним из ключевых нововведений является режим оконного просмотра для планшетов. Эта функция помогает сразу запускать несколько приложений, перемещать и изменять их размеры. По умолчанию приложения открываются на весь экран, но режим окон можно активировать через настройки разработчика. После включения этой опции пользователи получат специальный элемент управления на верхней панели для переключения между полным экраном, разделённым экраном и оконным режимом.



Другим значимым изменением стало возвращение поддержки виджетов на экране блокировки для планшетов. Эта функция была удалена несколько лет назад, но теперь вновь доступна. Пользователи могут добавлять виджеты таких приложений, как Spotify, Google Clock, Google Home и Pixel Weather, на экран блокировки и использовать их без необходимости полного разблокирования устройства. Для доступа к полным возможностям приложений всё ещё требуется пройти аутентификацию.



Кроме того, Android 15 QPR1 Beta 2 включает обновлённый режим переключения раскладок на клавиатуре, новый ползунок для регулировки интенсивности цветокоррекции, а также переработанные функции записи экрана и трансляции. Интерфейс приложения системных настроек также был изменён. Обновление содержит множество исправлений ошибок и улучшений стабильности работы системы.