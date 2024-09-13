Новые наушники AirPods 4 от компании Apple будут поставляться без кабеля зарядки USB-C.

Компания Apple продолжает изменять свою политику упаковки продукции. В рамках нового шага, который компания предприняла с выходом на рынок своих последних наушников AirPods 4, она объявила, что в комплекте с ними не будет кабеля USB-C. Это решение отражает продолжение тенденции, начатой несколько лет назад, когда Apple перестала включать зарядные адаптеры в комплекты к своим смартфонам.



Официальное сообщение о том, что новые AirPods 4 не будут поставляться с кабелем зарядки, опубликовано на сайте компании в разделе технических характеристик продукта. В то время как новые наушники будут поддерживать стандартные методы зарядки, сами кабели в комплекте не предусмотрены.



На данный момент неизвестно, распространится ли эта практика на другие продукты Apple, такие как iPhone. Возможно, в будущем компания может также исключить кабели из комплектов для своих смартфонов.



Для тех, кто заинтересован в покупке AirPods 4, предварительный заказ уже открыт. Официальный старт продаж намечен на 20 сентября 2024 года. Этот запуск обозначает новый этап в подходе компании к упаковке своей продукции и может стать образцом для будущих изменений в стратегии Apple.