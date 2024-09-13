Annapurna Interactive, известный издатель видеоигр, столкнулся с серьезными внутренними переменами. Вся команда компании подала в отставку после неудачных переговоров о создании отдельного подразделения.



Согласно информации Bloomberg, коллективное увольнение сотрудников Annapurna Interactive стало следствием неудачных попыток создать независимую компанию. Директор Annapurna Interactive, Натан Гэри, возглавлял переговоры о выделении игрового подразделения в самостоятельное юридическое лицо. Однако после отказа со стороны основателей Annapurna Pictures, Натан Гэри и несколько ключевых руководителей подали в отставку. В итоге ушли около двадцати пяти сотрудников.



В своем заявлении Натан Гэри отметил: «Это было одно из самых трудных решений, которые нам когда-либо приходилось принимать».



Annapurna Pictures, материнская компания, подтвердила, что попытки создать отдельное подразделение действительно имели место, но обе стороны не смогли прийти к соглашению. Меган Эллиссон, основательница Annapurna Pictures и дочь основателя Oracle Ларри Эллисона, заверила общественность, что увольнение команды Annapurna Interactive не окажет влияния на текущие соглашения с разработчиками игр. Уже назначен новый директор игрового подразделения, и продолжается набор новых сотрудников для замещения вакантных позиций.



Это не первый случай, когда Annapurna Interactive оказывается в центре скандала. В 2022 году на YouTube-канале People Make Games было опубликовано расследование, в котором независимые разработчики игр сообщали о токсичном поведении со стороны основателей Annapurna. Руководство игрового подразделения якобы неоднократно вставало на сторону основателей в спорных ситуациях, что только усугубляло внутренние конфликты в компании. Хотя эти обвинения не напрямую связаны с недавним увольнением, они способствовали росту недовольства и вниманию к внутренним делам компании.



Несмотря на потрясения, недавние партнерства между разработчиком игр Remedy Entertainment и Annapurna не пострадали. Коммуникационный директор Remedy, Томас Пуха, уточнил, что их сотрудничество по проекту Control 2, а также права на Alan Wake и Control AV заключены с Annapurna Pictures, а не с Annapurna Interactive. Он заверил фанатов, что эти разработки не будут затронуты увольнением сотрудников и график выхода Control 2 остается в силе.



В своем заявлении Пуха сказал: «Многие из вас спрашивают меня о новостях вокруг Annapurna Interactive (грустно видеть, что это происходит, для всех, кого это затронуло). Спасибо за беспокойство! Сделка Remedy по Control 2, включая Alan Wake и Control AV, заключена с Annapurna Pictures, и мы сами издаем Control 2».



Пока остается неясным, как это масштабное изменение повлияет на отношения компании с разработчиками и её положение на конкурентном рынке издательства видеоигр.