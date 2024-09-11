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Nata15
Anker представила новый Zolo Power Bank для iPhone с USB-C, подставкой и ценой $49
Компания Anker представила новый Zolo Power Bank для iPhone. Устройство имеет ёмкость 10 000 мА·ч, встроенный USB-C кабель и поддерживает зарядку MagSafe. Оно выдаёт мощность до 20 Вт и может зарядить iPhone 15 Pro до 57% за 30 минут. Аккумулятор доступен за $49 в четырёх цветах: белом, розовом, голубом и чёрном.

Компания Anker, известная своими качественными и функциональными решениями для зарядки, представила новое устройство в своей линейке портативных аккумуляторов — Zolo Power Bank. Данная модель предназначена для пользователей iPhone и отличается компактностью, высокой производительностью и удобством использования.

Zolo Power Bank оснащён встроенным кабелем USB-C и подставкой, что делает его использование ещё более удобным, особенно в дороге или во время путешествий. Новинка обладает ёмкостью 10 000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без необходимости часто его заряжать.

Аккумулятор поддерживает магнитную зарядку MagSafe, что позволяет пользователям iPhone 12, 13, 14 и новейших моделей заряжать устройства быстро. Для подключения других устройств доступен USB-C разъём, который также поддерживает быструю зарядку мощностью до 20 Вт.

По заявлению компании Anker, Zolo Power Bank способен зарядить iPhone 15 Pro до 57% всего за 30 минут при использовании проводной зарядки. Если же вы предпочитаете беспроводную зарядку, то максимальная мощность зарядного устройства составляет 7,5 Вт. Хотя это не самый высокий показатель, он всё равно обеспечивает стабильную и надёжную зарядку для совместимых устройств.

Новинка уже доступна для покупки по цене $49. Zolo Power Bank представлен в четырёх цветах: белом, розовом, голубом и чёрном, что даёт пользователям возможность выбрать устройство в зависимости от своих предпочтений.

#повербанк
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Samsung представила новый повербанк емкостью 20 000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки 45 Вт
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OgoGoLog
23:46
А что Египет сформировал свою государственность благодаря Риской империи или всё же они были ей покорены? Те же фины были по очереди то куском Швеции, то РИ без какого либо намёка на самостоятельность...
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
BETAJIb
23:44
на алиэкспрессе брал 7500ф в ноябре 23го за 11тысяч )) норм!!!
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Руслан Лупало
23:43
Литве расскажите, Латвии, Грузии и Молдавии, что их земли русские) они тоже были в составе СССР. Литва причем и Латвия откровенно враждебные, но почему то их "освобождать" (от свободы, видимо) не спеш...
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
Руслан Лупало
23:40
По такой логике, когда египтяне вышли из состава Римской империи, то получается теперь итальянцы могут говорить, что ресурсы на территории Египта переданы ими ?)))
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
denacifikator
23:40
в северной корее,миллионная армия фанатиков,кстати друзей китайцев,китай им фас может только сказать.С.корея-это оружие китайцев и если чё они его применят.
Глава МИД Литвы призвал разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам
denacifikator
23:36
финны до сих пор не могут простить,просто,как их ещё Сталин тогда укатал.
Глава МИД Литвы призвал разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам
Блейд
23:33
Может Финам сдадимся, всё равно толку не будет, да и красная краска кончилась
Глава МИД Литвы призвал разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам
Михаил Barash Андреев
23:32
Ещё что расскажешь? Исторически Россия это СССР плюс Польша плюс Финляндия. А что там в 1920-е нарезали из территории РСФСР, отдав от неё другим "республикам", мало кого интересует.
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
Валерий Агапов
23:31
Слишком пессимистично, но дизлайк не ставлю.
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Bernigan
23:31
Видимо у тупарей какие то инстинкты всё же сохранились, они чувствуют когда говорят про них и суммонятся
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
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