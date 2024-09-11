Компания Anker представила новый Zolo Power Bank для iPhone. Устройство имеет ёмкость 10 000 мА·ч, встроенный USB-C кабель и поддерживает зарядку MagSafe. Оно выдаёт мощность до 20 Вт и может зарядить iPhone 15 Pro до 57% за 30 минут. Аккумулятор доступен за $49 в четырёх цветах: белом, розовом, голубом и чёрном.

Компания Anker, известная своими качественными и функциональными решениями для зарядки, представила новое устройство в своей линейке портативных аккумуляторов — Zolo Power Bank. Данная модель предназначена для пользователей iPhone и отличается компактностью, высокой производительностью и удобством использования.

Zolo Power Bank оснащён встроенным кабелем USB-C и подставкой, что делает его использование ещё более удобным, особенно в дороге или во время путешествий. Новинка обладает ёмкостью 10 000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без необходимости часто его заряжать.

Аккумулятор поддерживает магнитную зарядку MagSafe, что позволяет пользователям iPhone 12, 13, 14 и новейших моделей заряжать устройства быстро. Для подключения других устройств доступен USB-C разъём, который также поддерживает быструю зарядку мощностью до 20 Вт.



По заявлению компании Anker, Zolo Power Bank способен зарядить iPhone 15 Pro до 57% всего за 30 минут при использовании проводной зарядки. Если же вы предпочитаете беспроводную зарядку, то максимальная мощность зарядного устройства составляет 7,5 Вт. Хотя это не самый высокий показатель, он всё равно обеспечивает стабильную и надёжную зарядку для совместимых устройств.



Новинка уже доступна для покупки по цене $49. Zolo Power Bank представлен в четырёх цветах: белом, розовом, голубом и чёрном, что даёт пользователям возможность выбрать устройство в зависимости от своих предпочтений.