Описаны ключевые нововведения устройства.

В 2024 году компания Apple представила миру свой новый флагманский смартфон – iPhone 16, анонсированный на мероприятии "Час сияния". Устройство обещает улучшения в производительности, автономности и использовании искусственного интеллекта. В этом обзоре мы подробно рассмотрим ключевые нововведения и характеристики новинки.



Ускоренный процессор и улучшенная автономность



Одним из главных новшеств iPhone 16 стал процессор A18, созданный по 3-нанометровому техпроцессу. Этот чип на 30% быстрее, чем его предшественник, установленный в iPhone 15, и включает в себя 6 мощных и 4 энергоэффективных ядра. Благодаря такой архитектуре, новый процессор потребляет на 30% меньше энергии, что напрямую улучшает автономность устройства. В результате пользователи смогут дольше пользоваться смартфоном без подзарядки, сохраняя высокую производительность.



Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает возможности для работы с функциями искусственного интеллекта, внедренными в систему Apple Intelligence. Это подтверждает, что Apple продолжает активно развивать и интегрировать ИИ в свои устройства.



Графика и игры на новом уровне



Не только центральный, но и графический процессор iPhone 16 был значительно улучшен. Теперь он работает на 40% быстрее и потребляет на 35% меньше энергии. Это позволяет владельцам даже базовых моделей наслаждаться играми уровня AAA, которые ранее были доступны только для версии iPhone 15 Pro.



Дизайн и камера



Новый iPhone получил обновленный дизайн. Смартфон будет доступен в ярких цветах, которые стали более насыщенными по сравнению с предыдущими моделями. Также изменилось расположение задней камеры – теперь она расположена вертикально, что придает устройству новый стильный вид. Основная камера iPhone 16 теперь имеет разрешение 48 мегапикселей и может выполнять функцию 2-кратного телефото объектива. Дополнительно устройство оснащено 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом и функцией макросъемки, что позволяет делать более детализированные снимки.



Новые кнопки и Action Button



Одной из особенностей iPhone 16 стало увеличенное количество кнопок. Теперь смартфон оборудован Action Button, который ранее был доступен только в моделях Pro. Эта кнопка позволяет настраивать различные действия, облегчая использование устройства. Кроме того, iPhone 16 получил кнопку для спуска затвора камеры, расположенную под кнопкой питания, что делает съемку более удобной.



Внедрение Apple Intelligence



iPhone 16 станет первым массовым смартфоном Apple с использованием технологии Apple Intelligence. Эта инновация призвана улучшить взаимодействие с устройством, сделав его более интеллектуальным и способным анализировать данные с помощью ИИ. Одной из неанонсированных ранее функций стала Visual Intelligence, напоминающая Google Lens. Она позволяет искать информацию на основе изображений, захваченных камерой.



Экран и размеры



Что касается размеров, iPhone 16 сохранил традиционные параметры. Стандартная версия имеет 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 60 Гц, а модель iPhone 16 Plus оснащена 6,7-дюймовым дисплеем. Пиковая яркость экрана составляет 2000 нит, а минимальная – всего 1 нит, что делает экран удобным как при ярком свете, так и в темноте.



Цена и доступность



Цены на iPhone 16 начинаются с $799 за версию с 128 ГБ памяти, в то время как iPhone 16 Plus обойдется в $899 с той же конфигурацией памяти. Старт продаж намечен на 20 сентября 2024 года.