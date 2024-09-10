Несмотря на ожидания, количество игроков на Steam в день релиза оказалось низким и продолжило снижаться.

Совсем недавно, 3 сентября, на игровой рынок вышла долгожданная игра Harry Potter: Quidditch Champions, предложившая фанатам вселенной «Гарри Поттера» возможность окунуться в мир квиддича в современном формате. Игра была выпущена на ПК и PS5 по цене $30, и также стала доступна в рамках подписки PS Plus сразу с момента релиза.



Однако, несмотря на большой интерес к проекту, начало оказалось не таким успешным, как ожидалось. В день выхода Harry Potter: Quidditch Champions привлекла только 6,5 тыс. пользователей на платформе Steam. Это количество оказалось ниже предполагаемого, и, несмотря на включение популярного персонажа Хагрида в рекламу игры, интерес к ней не возрос. С течением времени ситуация ухудшилась: к выходным численность онлайн-игроков упала до 2,2 тыс. человек.

Игра, хотя и не демонстрирует высоких показателей на ПК, имеет свои плюсы. Несмотря на небольшое количество активных пользователей на Steam, Harry Potter: Quidditch Champions получила положительные отзывы от более 76% пользователей на этой платформе. Отзывы подчеркивают, что многие игроки остались довольны качеством игры, что, возможно, поможет привлечь дополнительное внимание к проекту в будущем.



Таким образом, несмотря на сложное начало и снижение активности игроков, игра сохраняет свою привлекательность для части аудитории и продолжает получать положительные оценки. Будем надеяться, что ситуация с онлайном улучшится и проект найдет свою аудиторию в будущем.