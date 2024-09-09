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Nata15
Новые рендеры Samsung Galaxy S24 FE продемонстрировали дизайн будущего гаджета и его расцветки
Samsung Galaxy S24 FE будет доступен в четырёх цветах: чёрном, светло-голубом, мятном и жёлтом

Портал Android Headlines представил рендеры нового смартфона Samsung Galaxy S24 FE, который ещё не был официально анонсирован. Эти изображения дают представление о дизайне устройства и предлагаемых расцветках. Согласно этим данным, новый Galaxy S24 FE будет доступен в четырёх цветах: чёрном, светло-голубом, мятном и жёлтом. Визуально он будет напоминать стандартный Galaxy S24, обладая теми же плоскими боковыми гранями и стеклянными панелями спереди и сзади. Устройство также будет оснащено тремя камерами, что характерно для этой модели.

Размер дисплея Galaxy S24 FE составит 6,7 дюйма, что обеспечит комфортное использование устройства для просмотра контента и игр. В основе его аппаратной платформы будет находиться процессор Exynos 2400 или Exynos 2400e, в зависимости от региона. Ожидается, что смартфон будет предлагаться с разным объёмом оперативной и встроенной памяти: 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ постоянной. Это позволит пользователям выбирать модель, которая лучше всего соответствует их потребностям.

Автономность устройства обеспечит аккумулятор ёмкостью 4565 мАч. Он будет поддерживать 25-ваттную проводную зарядку и 15-ваттную беспроводную зарядку, что позволит быстро восполнить заряд и использовать устройство в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки.

Камера Samsung Galaxy S24 FE обещает достойные характеристики. Основная камера будет оснащена сенсором с разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). В дополнение к этому, ультраширокоугольная камера получит разрешение 12 Мп, а телеобъектив с трёхкратным зумом — 8 Мп, также с поддержкой OIS. Фронтальная камера будет иметь разрешение 10 Мп. Смартфон сможет снимать видео в разрешении 4K при 60 кадров в секунду.

По предварительной информации, корпус Galaxy S24 FE будет защищён по стандарту IP68. Передняя и задняя панели будут выполнены из стекла Corning Gorilla Glass, что обеспечит дополнительную защиту от царапин и повреждений.

Релиз нового смартфона Samsung Galaxy S24 FE ожидается в октябре.

#samsung #смартфон
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