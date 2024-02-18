Народ не уверен, что MMO про пиратов достойна своего ценника

Skull and Bones готовится к выходу в ранний доступ, но общественность не уверена в том, стоит ли MMO про пиратов своих денег. На прошлой неделе Ubisoft провела открытое бета-тестирование, в результате которого пользователи Reddit высказали свои впечатления. Основной вывод: игра неплоха, но стоимость в $70 считается завышенной.

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Игроки отмечают некоторые недостатки, такие как низкое качество боев на кораблях, отсутствие реализма и недостаток интересных деталей. Многие геймеры согласны с тем, что игра выглядит и ощущается, как более дешевая аркада. Они также выражают недовольство относительно того, что игра предлагается по такой цене.

Несмотря на некоторые улучшения с момента последнего бета-теста, многие не готовы заплатить за нее более $40.