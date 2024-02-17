Состоялся релиз Banishers: Ghosts of New Eden, необычной экшен-RPG с любовной историей в центре повествования

Студия Don't Nod выпустила игру Banishers: Ghosts of New Eden, которая успела завоевать внимание как игроков, так и критиков. Экшен-RPG с элементами любовной истории была высоко оценена как на Metacritic (78 баллов), так и на OpenCritic (82 балла), что подчеркивает ее качество и привлекательность. Журналисты отметили качественный сюжет и атмосферу игры, однако выразили некоторые замечания относительно геймплея в конце игры.

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На платформе Steam игра также получила положительные отзывы, с 88% положительных рецензий из общего числа 68. Игроки отметили привлекательность сюжета, однако высказали замечания по визуальным аспектам, включая графику и анимацию.

Banishers: Ghosts of New Eden доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, в том числе игрокам из России. Этот релиз представляет собой шаг в развитии студии Don't Nod, которая по-прежнему способна привлекать внимание качественными историями и техническим исполнением.