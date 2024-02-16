За несколько дней игра установила несколько рекордов и привлекла внимание миллионов геймеров. Теперь Palworld опустилась на четвертое место в свежем чарте Steam.

В начале 2024 года игровой мир был потрясен релизом Palworld, который представляет собой уникальный гибрид между популярной франшизой Pokemon и элементами "выживалки". Игра быстро завоевала сердца миллионов геймеров, установив несколько рекордов по количеству игроков за короткий промежуток времени.

реклама

Однако, несмотря на внушительный старт, статистика показывает убывающий тренд. Если в начале января за игрой следили более 2 миллионов пользователей, то спустя две недели этот показатель сократился до 756 тысяч. Этот существенный спад вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости игры на рынке.

Одним из интересных аспектов Palworld является ее доступность. Игра доступна не только на ПК, но и на Xbox через сервис Game Pass, причем она находится в стадии "Раннего доступа". Это открывает дополнительные возможности для привлечения новых игроков и развития игровой аудитории.

Тем не менее, вопрос о том, достигнет ли игра своего "дна", остается открытым, и разработчики Palworld, вероятно, будут внимательно следить за дальнейшей динамикой пользовательского интереса.