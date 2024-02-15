Компания Apple приступила к расследованию «проблемы ложных касаний», которая неожиданно затронула экраны смарт-часов Series 9 и Ultra 2

Компания Apple сообщила о начале расследования неожиданного возникновения "ложных касаний" на экранах своих последних моделей смарт-часов, Series 9 и Ultra 2. Проблема проявляется в неожиданном перемещении содержимого экранов даже без взаимодействия пользователей, а также может приводить к случайному вызову или к затруднениям во вводе пароля.

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Компания обратилась к авторизованным поставщикам услуг с внутренней запиской, в которой призывает воздержаться от физического вмешательства до завершения расследования и выявления корневой причины проблемы. Пользователи на платформе Reddit уже поделились своими наблюдениями относительно этой неисправности.

Несмотря на действия Apple по расследованию, точная дата выпуска обновления watchOS, призванного устранить эту проблему, остается неизвестной. Также компания не раскрыла информацию о масштабах распространения проблемы среди пользователей её устройств.