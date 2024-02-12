Последние несколько лет Sony активно портирует свои эксклюзивы на PC, плюс выпускает хиты PlayStation 4 на PlayStation 5. Увы, не все тайтлы ждёт такая участь — иногда такие переиздания умирают в зародыше

Студия Media Molecule, известная своими креативными проектами, включая LittleBigPlanet и Dreams, остановила разработку портирования Dreams на PC и PlayStation 5. Эта неожиданная новость стала известна после многочисленных слухов о предстоящем выпуске игры на новых платформах.

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Инсайдер Лоуренс Макдональд поделился информацией о том, что Media Molecule планировала выпустить Dreams на PC и PS5 с поддержкой технологии трассировки лучей. Однако, несмотря на то, что работы по портированию были почти завершены, решение о его отмене было принято в самый последний момент.

Согласно информации из источников портала Eurogamer, решение об отмене переиздания Dreams было принято в конце 2023 года. Этому предшествовали сокращения в штате разработчиков в октябре того же года, когда было уволено 15–20% персонала. Команда Media Molecule также объявила о переключении на новый проект.

Интересно отметить, что поддержка PS4-эксклюзива, Dreams, была прекращена примерно в то же время, в сентябре 2023 года.

Эта новость оставляет поклонников Dreams разочарованными и поднимает вопрос о будущих проектах Media Molecule. На данный момент остается неясным, над чем работает студия, но фанаты надеются на новые увлекательные идеи от этой талантливой команды.