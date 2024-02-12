Функция предназначена для пользователей, которые считают интерфейс перегруженным или сложным

При подготовке к запуску следующей версии операционной системы Android, Google внедряет революционное нововведение, которое сделает использование устройств на базе Android еще более удобным и доступным для широкого круга пользователей. Ожидается, что Android 15 будет включать в себя специальный упрощенный режим под названием Easy Pre-set.

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Информация о новой функции была обнаружена при анализе кода первой бета-версии Android 14 QPR3. Easy Pre-set предназначен для тех пользователей, которые считают интерфейс Android слишком перегруженным или сложным. Основной целью нововведения является увеличение доступности устройств на базе Android для старшего поколения и пользователей с нарушениями зрения.

При активации Easy Pre-set пользователи могут ожидать увеличения размера иконок и текста, повышения контрастности, а также переключения управления с помощью жестов на классические три кнопки: "Назад", "Домой" и "Запущенные приложения". Эти изменения должны сделать использование устройств на базе Android более интуитивно понятным и удобным.

Необходимо отметить, что подобные функции уже давно присутствуют в прошивках различных производителей, таких как OPPO, Samsung, Xiaomi и других. Однако, это первый раз, когда подобная функция будет внедрена в "чистую" версию Android от Google.

Пока неясно, будет ли Easy Pre-set доступен для всех устройств на базе Android или же ограничится только аппаратами серии Pixel. Однако, это нововведение уже вызывает большой интерес и ожидания среди пользователей, ожидающих улучшений в удобстве использования своих устройств. С нетерпением ждем официального анонса от Google о дальнейших деталях и возможностях нового упрощенного режима Easy Pre-set в Android 15.