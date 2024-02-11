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Nata15
Инсайдер Nate the Hate: Microsoft не намерена полностью отказываться от консольных эксклюзивов
Как оказалось, компания не собирается уходить в мультиплатформу целиком — кое-какие тайтлы действительно будут выпускать на PlayStation 5, однако самые громкие релизы были и останутся достоянием Xbox

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Недавние слухи о возможном изменении стратегии Microsoft в отношении консольных эксклюзивов вызвали бурное обсуждение среди игрового сообщества. Однако последние заявления представителей компании проливают свет на эту ситуацию.

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Согласно Nate the Hate, Microsoft не намерена полностью отказываться от консольных эксклюзивов. Некоторые игры будут доступны на PlayStation 5, однако самые значимые и ожидаемые релизы останутся эксклюзивами для платформы Xbox. Это соответствует предыдущим заявлениям главы игрового подразделения Xbox, Фила Спенсера, который подчеркнул, что Microsoft остается преданной идеи эксклюзивности для своей платформы.

Важно отметить, что информация об уходе компании с рынка игрового "железа" была опровергнута. Microsoft останется в игре в этой области, что подтверждает ее стремление к развитию как в сфере программного обеспечения, так и в области аппаратных средств.

Фил Спенсер обещал обнародовать важную информацию на следующей неделе, хотя не уточнил, будет ли это хорошими или плохими новостями для поклонников Xbox. Однако ясность, предоставленная Nate the Hate относительно консольных эксклюзивов, вероятно, успокоит фанатов, которые опасались изменений в стратегии компании.

Таким образом, игровое сообщество ждет с нетерпением дальнейших объявлений от Microsoft на следующей неделе, продолжая следить за развитием событий в индустрии игр.

#новости #техника
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