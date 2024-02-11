Компания Minisforum рассекретила планшет V3, который может использоваться как ноутбук или внешний монитор для игровых приставок

Компания Minisforum вновь порадовала своих поклонников инновационным продуктом, анонсировав гибридный планшет V3, который обещает стать идеальным сочетанием мобильности и производительности.

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Основным преимуществом новинки является мощный процессор AMD Ryzen 7 8840U, который обеспечивает высокую производительность и эффективность даже при выполнении самых требовательных задач. Вместе с интегрированным графическим ускорителем Radeon 780M, планшет готов удовлетворить потребности как профессионалов, так и геймеров.

Одним из основных преимуществ устройства является его многофункциональность. Помимо возможности использования в качестве планшета, Minisforum V3 может легко трансформироваться в ноутбук или даже внешний монитор для игровых приставок.

Широкоформатный сенсорный дисплей размером 14 дюймов поражает своим качеством изображения: разрешение 2560x1600 пикселей, частота обновления 165 Гц и охват 100% цветового пространства DCI-P3 гарантируют великолепное визуальное воспроизведение. Поддержка стилуса, распознающего 4096 уровней давления, открывает новые возможности для творчества и работы с контентом.

Аппаратная платформа устройства также вызывает восхищение: 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и накопитель на 2 ТБ обеспечивают необходимое пространство и скорость для хранения и обработки данных. Нейропроцессор XDNA добавляет дополнительную производительность, а режимы TDP позволяют выбирать оптимальный баланс между энергопотреблением и производительностью.

Планшет также обладает продвинутой системой охлаждения, включающей два вентилятора и четыре медные тепловые трубки, что обеспечивает эффективное распределение тепла даже при высокой нагрузке.

Набор интерфейсов включает в себя два порта USB 4 Type-C, слот для карт SD и разъем Type-C с поддержкой VLink (DP-in), что позволяет использовать планшет в качестве внешнего дисплея для устройств Minisforum и игровых консолей.

Операционная система Windows 11 Pro обеспечивает надежную и удобную работу с устройством, а емкость батареи 50,82 Втч и мощность блока питания 65 Вт обещают длительное время автономной работы.

Дата начала продаж и цена Minisforum V3 будут объявлены в конце марта 2024 года. В ожидании этого события фанаты технологий уже не могут дождаться, чтобы испытать все преимущества этого инновационного устройства на себе.