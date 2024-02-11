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Компания Minisforum вновь порадовала своих поклонников инновационным продуктом, анонсировав гибридный планшет V3, который обещает стать идеальным сочетанием мобильности и производительности.
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Основным преимуществом новинки является мощный процессор AMD Ryzen 7 8840U, который обеспечивает высокую производительность и эффективность даже при выполнении самых требовательных задач. Вместе с интегрированным графическим ускорителем Radeon 780M, планшет готов удовлетворить потребности как профессионалов, так и геймеров.
Одним из основных преимуществ устройства является его многофункциональность. Помимо возможности использования в качестве планшета, Minisforum V3 может легко трансформироваться в ноутбук или даже внешний монитор для игровых приставок.
Широкоформатный сенсорный дисплей размером 14 дюймов поражает своим качеством изображения: разрешение 2560x1600 пикселей, частота обновления 165 Гц и охват 100% цветового пространства DCI-P3 гарантируют великолепное визуальное воспроизведение. Поддержка стилуса, распознающего 4096 уровней давления, открывает новые возможности для творчества и работы с контентом.
Аппаратная платформа устройства также вызывает восхищение: 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и накопитель на 2 ТБ обеспечивают необходимое пространство и скорость для хранения и обработки данных. Нейропроцессор XDNA добавляет дополнительную производительность, а режимы TDP позволяют выбирать оптимальный баланс между энергопотреблением и производительностью.
Планшет также обладает продвинутой системой охлаждения, включающей два вентилятора и четыре медные тепловые трубки, что обеспечивает эффективное распределение тепла даже при высокой нагрузке.
Набор интерфейсов включает в себя два порта USB 4 Type-C, слот для карт SD и разъем Type-C с поддержкой VLink (DP-in), что позволяет использовать планшет в качестве внешнего дисплея для устройств Minisforum и игровых консолей.
Операционная система Windows 11 Pro обеспечивает надежную и удобную работу с устройством, а емкость батареи 50,82 Втч и мощность блока питания 65 Вт обещают длительное время автономной работы.
Дата начала продаж и цена Minisforum V3 будут объявлены в конце марта 2024 года. В ожидании этого события фанаты технологий уже не могут дождаться, чтобы испытать все преимущества этого инновационного устройства на себе.