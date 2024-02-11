Игровые журналисты боятся, что их заменят нейросетями

Более восьмидесяти сотрудников ведущего западного игрового издания IGN объявили о намерении создать профсоюз в ответ на растущие опасения относительно использования искусственного интеллекта (ИИ) в своей сфере деятельности. Эта инициатива получила поддержку 85% сотрудников издания, включая журналистов, редакторов, писателей и других авторов контента.

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Основной тревогой авторов является возможное замещение их роли генеративными нейросетями и другими автоматизированными системами, что может привести к уменьшению спроса на человеческий труд. Чтобы защитить себя от потенциальных негативных последствий автоматизации, участники профсоюза требуют предоставления мер защиты и компенсации в случае увольнения.

Несмотря на то, что создание профсоюза IGN Creators Guild поддерживается большинством сотрудников, финальное решение по его признанию лежит на материнской компании Ziff Davis. Авторы инициативы выражают надежду на добровольное признание профсоюза, так как аналогичные случаи уже имели место с изданиями Mashable и PCMag.

Однако пока остается неизвестным, смогут ли присоединиться к организации сотрудники других игровых и медиа-изданий, которые также могут столкнуться с аналогичными вызовами в будущем.

Итак, в условиях быстрого развития технологий и увеличивающейся автоматизации профессионалы игровой журналистики совместными усилиями стремятся обеспечить свою защиту и стабильность в индустрии, которая постоянно меняется и приспосабливается к новым вызовам.