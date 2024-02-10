Незадолго до ожидаемого анонса серии realme 12 «плюсовая» модель смартфона отметилась в базе данных в Geekbench

Realme 12+ обещает стать впечатляющим представителем новой линейки смартфонов от Realme, оснащенным выдающимися техническими характеристиками. Согласно данным, полученным из базы данных Geekbench, устройство будет работать на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 7050 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц. В испытаниях смартфон набрал впечатляющие результаты: 958 баллов в одноядерном и 2346 баллов в многоядерном режиме при использовании модели с 12 ГБ оперативной памяти.

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По слухам, Realme 12+ будет оснащен огромным 6,7-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400x1080 пикселей, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт обещает долгое время автономной работы и быструю подзарядку.

Ожидается, что в максимальной конфигурации устройство получит ошеломляющие 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя, что позволит хранить огромное количество данных и запускать самые ресурсоемкие приложения без замедлений. Кроме того, у Realme 12+ будет впечатляющая камера с датчиками разрешением 50, 8 и 2 Мп, обеспечивающая высококачественные снимки в любых условиях.

Хотя дата официального анонса пока не объявлена, ожидается, что Realme 12+ привлечет внимание многих пользователей своим мощным аппаратным обеспечением и впечатляющим набором функций. С нетерпением ждем дальнейших подробностей о предстоящем релизе серии Realme 12.