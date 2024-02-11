Компания Microsoft продолжает продвигать Windows 11 — и с течением времени её предложение перейти на актуальную ОС становятся всё настойчивее

В своих уведомлениях компания Microsoft акцентирует внимание пользователей на ряде ключевых особенностей Windows 11, стараясь убедить их в переходе на новую операционную систему. Первая страница уведомления утверждает, что переход на Windows 11 будет не только бесплатным, но и более удобным, позволяя пользователям продолжать работу за компьютером во время процесса обновления. Кроме того, подчеркивается, что новая версия операционной системы займет минимальное количество места на диске.

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На второй странице уведомления отмечается, что переход на Windows 11 будет происходить плавно, и пользователи легко привыкнут к ее дизайну. Это уведомление уверяет пользователей, что изменения будут интуитивно понятны и не вызовут дискомфорта при использовании.

Третья страница подчеркивает, что Windows 11 представляет собой интересное обновление с новым внешним видом, улучшенной безопасностью и скоростью работы. Она также обещает улучшенный комфорт организации рабочих и игровых процессов на ПК, что делает новую операционную систему привлекательной для широкого круга пользователей.

Наконец, четвертая страница уведомления появляется, когда пользователь отклоняет обновление, напоминая о преимуществах работы с файлами в Windows 11. Несмотря на то что с момента выпуска Windows 11 прошло уже более двух лет, большинство пользователей (более 66%) по-прежнему остаются на предыдущей версии операционной системы. В то же время, официальная поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года, что может привести к необходимости перехода на новую ОС для обеспечения безопасности и актуальности системы.