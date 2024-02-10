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Nata15
LG показала игровой OLED-монитор UltraGear 27GS95QE с быстрым откликом и частотой 240 Гц
Компания LG выпустила геймерский монитор с поддержкой технологий адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium

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LG представила свой шедевр в мире геймерского оборудования - монитор UltraGear 27GS95QE, который обещает перевести игровой процесс на новый уровень благодаря передовым технологиям и выдающимся характеристикам.

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С габаритами в 26,5 дюйма и разрешением 2560x1440 пикселей этот монитор оснащен OLED-экраном, который обеспечивает непревзойденную яркость и четкость изображения. С частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,03 мс, игроки могут наслаждаться абсолютно плавным и реалистичным геймплеем.

Одним из ключевых преимуществ UltraGear 27GS95QE является его поддержка технологий адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, которые гарантируют отсутствие разрывов и подвисаний во время игры. Кроме того, благодаря сертификации DisplayHDR True Black 400, игровые моменты преобразятся в настоящий кинематографический процесс.

Монитор обладает антибликовым покрытием и фильтром вредного синего света, что снижает усталость глаз и позволяет играть на протяжении длительных периодов без негативных последствий. С портом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъёмом UltraGear 27GS95QE готов к современным игровым устройствам и обеспечивает потрясающий звук.

Новинка уже доступна для приобретения в Китае по цене $850, и обещает стать частью игрового арсенала для всех энтузиастов и профессионалов.

#новости #техника
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