Первый тематический обзор получился кратким, но в целом содержательным: по словам экспертов, одну из характерных проблем продукции бренда гаджет «унаследовал» почти без изменений

Эксперты iFixit представили подробный обзор новейшей гарнитуры от Apple, Vision Pro, раскрыв важные детали её внутреннего устройства и ремонтопригодности.

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По данным специалистов, первые шаги демонтажа, такие как отсоединение ремешка оголовья и модулей динамиков, оказались относительно простыми. Однако, процесс демонтажа фронтального стекла требовал предварительного нагрева для размягчения клея, что может потребовать определенных навыков и инструментов.





Самой интересной частью гарнитуры оказался матовый двояковыпуклый дисплей EyeSight, способный имитировать взгляд пользователя для окружающих. Этот элемент, хоть и представляет собой инновацию, может стать вызовом при замене или ремонте из-за своей уникальной конструкции.

Предварительный анализ iFixit показал, что замена динамиков и аккумулятора гарнитуры не представляет серьезных проблем, однако замена дисплея потребует определенных навыков и усилий. Кроме того, эксперты отметили сложность разборки из-за большого количества кабелей и коннекторов, тесно соединённых между собой.

Хотя итоговая оценка ремонтопригодности Vision Pro пока не была представлена, эксперты подчеркнули, что, как и в случае с другими устройствами Apple, процесс ремонта может быть затруднен из-за особенностей конструкции и технологий, используемых в гарнитуре.