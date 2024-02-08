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Nata15
Блогер расплавил Galaxy S24 Ultra, чтобы оценить качество титана
Техноблогер Зак Нельсон взялся за изучение конструкции Samsung Galaxy S24 Ultra весьма необычным способом

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Зак Нельсон, известный своим экспериментальным подходом к изучению современных гаджетов, вновь удивил своих подписчиков, взявшись за анализ двух флагманских смартфонов — Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Его последний эксперимент был направлен на детальное исследование конструкции и материалов, используемых в этих устройствах.

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Основной целью Нельсона было выявить особенности корпусов смартфонов и определить состав их металлических элементов. После тщательной разборки и сканирования с помощью специального оборудования было обнаружено, что основная часть корпуса Galaxy S24 Ultra изготовлена из алюминиевого сплава марки 6061, который отличается высокой прочностью и легкостью. Титановые рамки устройства были внедрены в пластиковую основу, что, как отмечает Нельсон, обеспечивает оптимальное сочетание прочности и экономической эффективности производства.


Сравнение с iPhone 15 Pro Max также привело к интересным выводам. Внешняя рамка обоих смартфонов изготовлена из титана, однако различия заключаются в классах этого металла. Так, Samsung Galaxy S24 Ultra использует титан класса Grade 2, который является почти чистым металлом, в то время как iPhone 15 Pro Max оснащен титаном класса Grade 5, содержащим алюминий и ванадий. Этот факт определяет не только технические характеристики устройств, но и их стоимость.

В рамках исследования Нельсон также провел ряд экспериментов с термической обработкой корпусов смартфонов, подтверждающих подлинность используемых материалов. В результате его анализа стоимость металлических компонентов Galaxy S24 Ultra была оценена в диапазоне от $3 до $5, в то время как у iPhone 15 Pro Max эта цена составила от $10 до $15.

Эксперимент Зака Нельсона не только раскрывает технические аспекты конструкции современных смартфонов, но и позволяет лучше понять их экономическую сторону производства, что является важным шагом в контексте постоянно развивающейся индустрии мобильных технологий.

#новости #техника
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