Две крупные аэрокосмические компании Voyager Space и Airbus выбрали ракету Илона Маска SpaceX Starship для доставки своей будущей космической станции Starlab на орбиту

Важное решение принято в мире космической индустрии: два ведущих игрока, Voyager Space и Airbus, объявили о выборе ракеты SpaceX Starship для отправки своего нового космического проекта - Starlab - на орбиту. Starlab, задуманная как замена для МКС, обещает стать крупнейшей и более функциональной космической станцией, увеличив вдвое свой диаметр. Этот шаг отражает стремление к расширению возможностей человеческого присутствия в космосе и переходу к новой эре исследований.

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По планам, текущая МКС будет выведена из эксплуатации к 2030 году, после чего на смену придут более гибкие и управляемые орбитальные базы. Starlab станет одной из первых в этой новой волне.

SpaceX Starship, с её потенциальной грузоподъемностью до 150 тонн, выбрана как наиболее подходящая ракета для доставки Starlab на низкую околоземную орбиту. Этот выбор, несмотря на отсутствие полностью успешных запусков Starship, свидетельствует о доверии к инновациям и уверенности в потенциале SpaceX.

"История успеха и надежности SpaceX вдохновила нас на выбор Starship для нашего проекта. Мы уверены, что Starlab будет успешно выведена на орбиту и станет значимым шагом в развитии космических исследований", - подчеркнул Дилан Тейлор, председатель и генеральный директор Voyager Space.

Это решение открывает новую эру в космической индустрии, предвещая новые возможности для исследований, развития технологий и коммерческих предприятий в космосе.