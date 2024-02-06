Производитель умных рамок Skylight представил умный семейный календарь Cal Max с большим 27-дюймовым экраном

Skylight, известный производитель умных устройств для дома, анонсировал свою новейшую разработку - умный семейный календарь Cal Max, представляющий собой инновационное решение для организации расписания и координации событий в семье.

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Cal Max отличается не только огромным 27-дюймовым экраном, который предлагает удобное и наглядное отображение событий на стене, но и интеграцией с различными календарными сервисами, включая популярные Google Календарь, Apple Календарь и Outlook. Благодаря этой функции пользователи могут объединить расписания всех членов семьи, что делает планирование еще более эффективным.

Одной из ключевых особенностей Cal Max является его уникальная функция Chore Chart, которая геймифицирует выполнение домашних задач, поощряя членов семьи за их выполнение. Это стимулирует и повышает мотивацию к выполнению общих обязанностей.

Технические характеристики Cal Max также впечатляют: высокое разрешение экрана 2560х1440 пикселей обеспечивает четкое отображение текста и изображений, а встроенная память на 32 ГБ и два динамика по 4 Вт обеспечивают высококачественное звучание.

Покупателям предлагается выбор из двух вариантов исполнения: пластиковая рамка в черном или белом цвете и алюминиевая рамка Shadow Box в угольно-сером или металлическом вариантах. Цена Cal Max составляет $599,99 за пластиковую версию и $629,99 за алюминиевую. Предварительные заказы уже доступны, а первые поставки ожидаются в июне текущего года, открывая новые возможности для семейной организации и взаимодействия.