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Nata15
В России был создан терминал космической лазерной связи
Тестовая версия устройства, по заявлениям создателей, может передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояние порядка 1,5 тысячи километров

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Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) представили миру свой последний шедевр в области космической технологии - компактный терминал лазерной связи, обещающий улучшить коммуникации с космическими аппаратами.

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Этот терминал, разработанный специалистами МФТИ, внедряет передовые технологии, позволяющие передавать данные на расстояние до 1,5 тысяч километров со скоростью до 100 Мбит/с. Новинка обладает высокой пропускной способностью и низкой рассеиваемостью луча, что делает ее более эффективной и надежной по сравнению с традиционными радиоволнами.

Кроме того, терминал потребляет всего 15 ватт энергии, что делает его энергоэффективным и подходящим для использования даже на микроспутниках. Это возможно благодаря использованию современных технологий трехмерной печати и ЧПУ-станков, которые позволяют уместить все компоненты устройства в небольшой коробке.

Инженеры МФТИ уже заявили о намерении дальнейшего усовершенствования терминала, чтобы он мог быть установлен на реальные космические аппараты. Этот шаг обещает расширить возможности космической связи и улучшить исследования космоса.

#новости #техника
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