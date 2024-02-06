Xiaomi официально представила свой первый электрокар SU7 в конце прошлого года, но до сих пор компания не озвучила сроков его выхода и цены

Под конец прошлого года китайский гигант электроники Xiaomi официально представил свою первую линейку электромобилей, начиная с модели SU7. Однако, компания оставила вопросы о дате начала продаж и ценовой политике на свои новые автомобили без ответа. Тем не менее, информация, полученная из источников в страховой сфере, позволяет сделать предположения о цене и ожиданиях относительно этого важного момента.

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По данным китайского издания Jiemian, цена топовой версии электрокара Xiaomi SU7, включая стоимость оформления страховки, ожидается около 361 400 юаней, что эквивалентно примерно $51 000. Аналитики предполагают, что базовая модель будет доступна в диапазоне от 250 000 до 370 000 юаней, что соответствует от $35 000 до $52 000.

При сравнении с конкурентом, Tesla Model 3, стоимость которого в Китае колеблется от 245 900 до 285 900 юаней, становится очевидно, что Xiaomi SU7 позиционируется в более высоком ценовом сегменте. Однако, ожидается, что технические характеристики нового электрокара Xiaomi будут конкурентоспособными.

Компания Xiaomi пока молчит относительно официальной даты начала продаж SU7 и о деталях его технических возможностей, однако ажиотаж и ожидания вокруг этого перспективного автомобиля только усиливаются.