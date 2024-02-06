Журнал Fortune составил ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний

Последний ежегодный рейтинг Fortune, опубликованный недавно, вновь подтвердил доминирование технологического гиганта Apple, который удерживает лидерскую позицию в отрасли уже в 17-й раз подряд. Несмотря на небольшое снижение общей оценки по сравнению с прошлым годом, компания Apple продолжает быть непревзойденной среди 1500 претендентов, годовой оборот которых составляет не менее $10 млрд.

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Помимо безоговорочного первого места в общем зачете, Apple также одержала победы в ряде ключевых категорий, включая социальную ответственность, инновации, финансовую устойчивость и глобальную конкурентоспособность. Эти результаты являются подтверждением не только финансовой мощи компании, но и ее влияния на различные аспекты бизнеса и общества.

Однако на фоне триумфа Apple конкуренция в индустрии технологий остается острой. Второе место в общем рейтинге заняла компания Microsoft, которая также выиграла в категории программного обеспечения. Amazon, в свою очередь, закрепила третью позицию и доминировала в сферах интернет-сервисов и продаж.

Не менее впечатляющие результаты показала и Alphabet, в состав которой входит Google. Занимая седьмое место в общем рейтинге, компания также оказалась на второй строчке в категории интернет-сервисов и продаж, уступив лишь Amazon.

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Этот рейтинг, сформированный на основе мнения более чем 3700 руководителей, директоров и аналитиков, является не только отражением финансовых показателей компаний, но и их влияния на мировую экономику и инновационную деятельность. Вместе Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet такие компании продолжают стимулировать развитие технологий и экономики, оставаясь на передовых позициях в своих отраслях.