Заявление Honor о морозостойкости батареи смартфона Magic6 Pro взялся проверить на практике автор YouTube-канала PhoneBuff

В увлекательном эксперименте блогера PhoneBuff Honor Magic6 Pro подвергся тщательному тесту морозостойкости. Помещенный в морозильную камеру при температуре -20 °C, смартфон не только выполнил, удерживая 95% заряда после первого часа, но и перевыполнил ожидания, сохраняя 4% после 13 часов и 7 минут в холоде.

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Уникальность этого успеха заключается в применении технологии микротуннелирования в батарее Honor Magic6 Pro, создающей дополнительные каналы между электролитом и анодом. Этот метод эффективно справился с замедлением химических реакций при низких температурах, утверждая высокую морозостойкость устройства.





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С внушительной емкостью аккумулятора в 5600 мАч и впечатляющим результатом теста, глобальная версия Honor Magic6 Pro ожидается с нетерпением 25 февраля. Это не просто смартфон, который следует обещаниям, но и преуспевает в них, демонстрируя надежность даже в самых экстремальных условиях.